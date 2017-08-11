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Организации наказали под Ростовом за перевозку детей с нарушениями

11 августа 2017, 16:06
В Гуково Ростовской области несколько образовательных организаций допускали нарушения при перевозке несовершеннолетних, информирует в пятницу региональная прокуратура.

"Было установлено, что учреждения в 2016 году организовали перевозку 507 детей, в 2017 году - 720 человек. При этом примерно 50% перевозок были выполнены с нарушениями", - говорится в сообщении.

Так, удалось установить, что ответственные лица не проверяли водителей на соблюдение требований. В автобусах отсутствовали тахографы и устройства ограничения скорости.

В результате главам 12 организаций внесли представления с требованием устранить нарушения. Все недочеты были исправлены. К ответственности привлекли 23 человек.

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