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Старинные монеты пытались вывезти из РФ пассажиры ростовского аэропорта

11 августа 2017, 13:49
В Ростове-на-Дону в аэропорту зафиксировали попытки незаконно вывезти из страны шесть старинных монет, информирует в пятницу Южное таможенное управление.

"Во время таможенного контроля на рейсе в Прагу в женской сумке обнаружили монеты. Среди них 1 рубль 1878 года и 50 копеек 1897 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что монеты принадлежат гражданке РФ, которая живет в США. Изделия задекларированы не были.

Также на рейсе "Ростов - Тель-Авив" у гражданина Израиля нашли три старинные монеты. Декларации на них не подавались.

Кроме того, у женщины, которая вылетала в Анталию, обнаружили 1 рубль 1893 года.

Все найденные предметы являются культурной ценностью. Виновников привлекли к административной ответственности.

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