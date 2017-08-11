Старинные монеты пытались вывезти из РФ пассажиры ростовского аэропорта

"Во время таможенного контроля на рейсе в Прагу в женской сумке обнаружили монеты. Среди них 1 рубль 1878 года и 50 копеек 1897 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что монеты принадлежат гражданке РФ, которая живет в США. Изделия задекларированы не были.
Также на рейсе "Ростов - Тель-Авив" у гражданина Израиля нашли три старинные монеты. Декларации на них не подавались.
Кроме того, у женщины, которая вылетала в Анталию, обнаружили 1 рубль 1893 года.
Все найденные предметы являются культурной ценностью. Виновников привлекли к административной ответственности.
р1