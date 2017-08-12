На Дону банда при помощи приборов навигации незаконно выловила 2 тыс раков

Posted 12 августа 2017, 10:28
Published 12 августа 2017, 10:28
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
"Было установлено, что подозреваемые в течение двух недель незаконно вылавливали раков. Они применяли электронные приборы навигации, чтобы скрытно установить раколовки, а затем их быстро обнаружить", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у мужчин изъяли быстроходную моторную лодку, оптические приборы ночного видения, электронные приборы с системой позиционирования, 130 запрещенных орудий лова. Также специалисты обнаружили более двух тысяч раков.
Размер ущерба составил примерно 87 тысяч рублей.
По факту случившегося завели уголовное дело. Максимальное наказание - 5 лет колонии.
Подозреваемым сейчас 40 и 37 лет. Раков они ловили в реке Маныч.
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