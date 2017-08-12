rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 августа 2017, 10:28

Published 12 августа 2017, 10:28

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

На Дону банда при помощи приборов навигации незаконно выловила 2 тыс раков

12 августа 2017, 10:28
В Ростовской области задержали двух жителей села Екатериновка, которые с использованием электронных приборов незаконно выловили свыше двух тысяч раков, информирует в субботу управление на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Было установлено, что подозреваемые в течение двух недель незаконно вылавливали раков. Они применяли электронные приборы навигации, чтобы скрытно установить раколовки, а затем их быстро обнаружить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчин изъяли быстроходную моторную лодку, оптические приборы ночного видения, электронные приборы с системой позиционирования, 130 запрещенных орудий лова. Также специалисты обнаружили более двух тысяч раков.

Размер ущерба составил примерно 87 тысяч рублей.

По факту случившегося завели уголовное дело. Максимальное наказание - 5 лет колонии.

Подозреваемым сейчас 40 и 37 лет. Раков они ловили в реке Маныч.

р1

Вы любите рыбалку?
Проголосовало: 0 чел.
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика