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Posted 12 августа 2017, 12:35

Published 12 августа 2017, 12:35

Modified 17 сентября 2022, 14:39

Updated 17 сентября 2022, 14:39

Шварценеггер снимется в "Терминаторе 6"

12 августа 2017, 12:35
Американский актер Арнольд Шварценеггер примет участие в съемках новой части франшизы "Терминатор", информирует "ТАСС".

"Это будет шестая часть киносаги. Она принесла актеру мировую славу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что съемки начнутся весной 2017 года. Также поучаствует в создании фильма Джеймс Кэмерон.

Издание пишет, что Шварценеггер сыграет роль не машины, а его прототипа - человека.

Напомним, актеру исполнилось 70 лет. Первый "Терминатор" появился на свет более 30 лет назад.

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