Шварценеггер снимется в "Терминаторе 6"

Posted 12 августа 2017, 12:35
Published 12 августа 2017, 12:35
Modified 17 сентября 2022, 14:39
Updated 17 сентября 2022, 14:39
"Это будет шестая часть киносаги. Она принесла актеру мировую славу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что съемки начнутся весной 2017 года. Также поучаствует в создании фильма Джеймс Кэмерон.
Издание пишет, что Шварценеггер сыграет роль не машины, а его прототипа - человека.
Напомним, актеру исполнилось 70 лет. Первый "Терминатор" появился на свет более 30 лет назад.
р1