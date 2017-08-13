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Posted 13 августа 2017, 10:09

Published 13 августа 2017, 10:09

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Стали известны самые популярные бизнес-седаны в РФ

13 августа 2017, 10:09
Автоспециалисты составили рейтинг, в который вошли самые востребованные в РФ седаны бизнес-класса в 2017 году, информирует "Автостат".

"Всего за этот период продали почти 18 тысяч машин в этом сегменте. За такой же период прошедшего года было на 9% меньше продаж", - говорится в публикации.

Лидером рейтинга стала Toyota Camry. Всего было продано более 10 тысяч таких машин. Далее идет BMW 3-Series. Владельцами этих авто стали почти 2,2 тысячи человек.

В тройке лидеров оказался Mercedes-Benz E-Class. Этих моделей продали более 1,9 тысячи единиц.

Кроме того, в рейтинг попали Audi A6 и Lexus ES – 600.

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