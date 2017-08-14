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Posted 14 августа 2017, 07:43

Published 14 августа 2017, 07:43

Modified 24 декабря 2024, 18:17

Updated 24 декабря 2024, 18:17

Некачественные крупы нашли в школе-интернате Ростовской области

14 августа 2017, 07:43
В Зерноградском районе Ростовской области в специальной школе-интернате специалисты обнаружили крупы, не соответствующие нормам, информирует в понедельник региональное управление Россельхознадзора.

"Во время проверки специалисты отобрали пробу из партии крупы. Выяснилось, что она не соответствует требованиям техрегламента по зараженности", - говорится в публикации.

В результате продукцию изъяли из оборота. В результате изготовителя оштрафовали.

Ранее в Сальском районе в сельхозкооперативе нашли более 350 килограммов сала и говядины, на которых не было маркировки. Виновников привлекли к ответственности.

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