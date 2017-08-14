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Posted 14 августа 2017, 10:57

Published 14 августа 2017, 10:57

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Поезд сбил трактор в Краснодарском крае

14 августа 2017, 10:57
В Краснодарском крае на перегоне Курганная – Андреедмитриевка в понедельник поезд сбил трактор с прицепом, сообщается на сайте компании "РЖД".

"Было установлено, что водитель трактора выехал на переезд. В это время приближался поезд Сухум – Санкт-Петербург", - говорится в публикации.

Отмечается, что машинист начал тормозить, однако состав по касательной задел прицеп трактора. Никто не пострадал.На движение поездов этот инцидент не повлиял.

Ранее в донском регионе поезд сбил мужчину и женщину. В результате оба погибли.

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