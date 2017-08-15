Баста хотел бы "побатлиться" с Oxxxymiron

По его словам, вступать в песенный батл с Децлом Баста не стал бы. "Кирилл Толмацкий не представляет из себя ничего такого, с чем можно было бы батлиться. В принципе, после всех процессов, я думаю, ни один человек не будет входить с ним во взаимоотношения, как с участником хип-хоп культуры, потому что это человек, который вынес словесное противостояние в правовое поле, использовал суд, как возможность обогатиться. Ниже этого не может быть ничего", - считает Вакуленко.