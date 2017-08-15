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Posted 15 августа 2017, 20:22

Published 15 августа 2017, 20:22

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Баста хотел бы "побатлиться" с Oxxxymiron

15 августа 2017, 20:22
Баста хотел бы "побатлиться" с Oxxxymiron, но не может сделать этого из-за плохой памяти, сообщил журналистам сам Баста.

"Конечно, я бы хотел побатлиться с самым лучшим - с Oxxxymiron. Я не смогу этого сделать, потому что мне нужно будет изучить полностью человека, написать на него диск, и самое страшное – это выучить текст наизусть. У меня было шесть сотрясений, я свои песни с трудом учу", - говорит он.

По его словам, вступать в песенный батл с Децлом Баста не стал бы. "Кирилл Толмацкий не представляет из себя ничего такого, с чем можно было бы батлиться. В принципе, после всех процессов, я думаю, ни один человек не будет входить с ним во взаимоотношения, как с участником хип-хоп культуры, потому что это человек, который вынес словесное противостояние в правовое поле, использовал суд, как возможность обогатиться. Ниже этого не может быть ничего", - считает Вакуленко.

Напомним, конфликт Басты и Децла длится уже около года. Начался он с того, что Децл высказал свое недовольство громкой музыкой, которая якобы раздается из клуба Басты "Газгольдер". В ответ Баста назвал Децла "лохматым чмом". За оскорбления суд обязал выплатить Басту 50 тысяч рублей компенсации. Во вторник ростовский суд рассмотрел еще одно дело о споре Толмацкого и Вакуленко. На этот раз за обзывания "гермафродит" и сравнение прически Децла с шевелюрой осла Баста вынужден будет заплатить 350 тысяч рублей.

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