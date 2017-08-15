Праздничный салют в честь Дня города обойдется городскому бюджету в 500 тыс

Согласно технической документации, для фейерверка будет использовано 71 пиротехническое изделие. При этом потенциальному подрядчику предстоит не только обеспечить полный пиротехнический набор, но и доставить его к месту запуска, произвести необходимый монтаж, а после вывезти остатки.