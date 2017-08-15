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Posted 15 августа 2017, 14:55

Published 15 августа 2017, 14:55

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

Праздничный салют в честь Дня города обойдется городскому бюджету в 500 тыс

15 августа 2017, 14:55
Полмиллиона рублей потратят власти Ростова-на-Дону на праздничный фейерверк в честь Дня города, говорится в документах на портале госзакупок.

Согласно технической документации, для фейерверка будет использовано 71 пиротехническое изделие. При этом потенциальному подрядчику предстоит не только обеспечить полный пиротехнический набор, но и доставить его к месту запуска, произвести необходимый монтаж, а после вывезти остатки.

Заказчиком конкурса выступило городское управление культуры.

Ранее сообщалось, что празднование 268-годовщины Ростова-на-Дону пройдет с 15 по 17 сентября текущего года.В рамках Дня города 16 сентября на театральной площади состоится концерт с участием звезд эстрады — Димы Билана, Светланы Лободы и коллектива "Бурито". Концерт завершится ярким фейерверком.

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