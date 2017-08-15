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Posted 15 августа 2017, 11:09

Published 15 августа 2017, 11:09

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

Составлен рейтинг самых популярных у таксистов машин

15 августа 2017, 11:09
Автоспециалисты составили рейтинг, в который вошли самые популярные машины у московских таксистов, информирует портал Car.ru.

"В список вошли только авто "Яндекс.Такси". Лидером рейтинга стал Hyundai Solaris. Их доля в общем объеме составляет 25%", - говорится в публикации.

На второй позиции оказался KIA Rio. Всего в Москве 17% таких машин об общего количества. Тройку лидеров замыкает Skoda Octavia.

Издание пишет, что первые две модели последние два года являются бестселлерами авторынка РФ.

Далее в списке идут VW Polo и Skoda Rapid.

Отмечается, что средняя стоимость авто, которые задействованы в "Яндекс.Такси" в Москве, не должна быть менее 400 тысяч рублей.

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