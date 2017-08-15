Составлен рейтинг самых популярных у таксистов машин

Posted 15 августа 2017, 11:09
Published 15 августа 2017, 11:09
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
"В список вошли только авто "Яндекс.Такси". Лидером рейтинга стал Hyundai Solaris. Их доля в общем объеме составляет 25%", - говорится в публикации.
На второй позиции оказался KIA Rio. Всего в Москве 17% таких машин об общего количества. Тройку лидеров замыкает Skoda Octavia.
Издание пишет, что первые две модели последние два года являются бестселлерами авторынка РФ.
Далее в списке идут VW Polo и Skoda Rapid.
Отмечается, что средняя стоимость авто, которые задействованы в "Яндекс.Такси" в Москве, не должна быть менее 400 тысяч рублей.
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