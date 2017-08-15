Стала известна сумма декретных Андрея Малахова

Posted 15 августа 2017, 07:59
Published 15 августа 2017, 07:59
Modified 1 октября, 13:18
Updated 1 октября, 13:18
"По предварительным данным, мужчина может получить чуть более 530 тысяч рублей", - говорится в публикации.
Отмечается, что если Малахов официально работает на "Первом канале" и в издании "StarHit", то он может получить около 500 тысяч.
При этом эта сумма меньше, чем получает телеведущий за один корпоратив.
Напомним, появилась информация, что Малахов покинет передачу "Пусть говорят". СМИ писали, что мужчина уйдет в декретный отпуск.
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