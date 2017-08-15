Суд Ростова попросили проверить, является ли Децл гермафродитом

Гермафродит — организм, обладающий признаками мужского и женского пола, в том числе и имеющий как мужские, так и женские половые органы.
"Мы просим назначить судебную экспертизу, которая установит, обладает ли Кирилл Толмацкий признаками гермафродитизма или нет. Есть ли у него такие признаки, или нет", - говорит адвокат Басты.
По его словам, Василий Вакуленко готов взять на себя обязательства по оплате проведения такой экспертизы.
Адвокат Децла - Роман Лалаян - попросил отказать в проведении такой экспертизы. "У него (Децла - прим. ред.) есть свидетельство о рождении, есть паспорт, где написано, пол мужской. Есть дети. Экспертиза - это юридический инструмент, чтобы воздействовать на публику", - считает адвокат Децла.
По словам адвоката, доказывать, что Децл гермафродит не нужно.