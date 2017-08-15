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Суд Ростова попросили проверить, является ли Децл гермафродитом

15 августа 2017, 15:46
Адвокат Басты в суде города Ростова-на-Дону, где в настоящее время рассматривается дело об оскорблении ростовским репером чести и достоинства поп-исполнителя Децла, попросил назначить судебную экспертизу, чтобы проверить, является ли Децл гермафродитом или нет, передает корреспондент RostovGazeta из здания суда.

Гермафродит — организм, обладающий признаками мужского и женского пола, в том числе и имеющий как мужские, так и женские половые органы.

"Мы просим назначить судебную экспертизу, которая установит, обладает ли Кирилл Толмацкий признаками гермафродитизма или нет. Есть ли у него такие признаки, или нет", - говорит адвокат Басты.

По его словам, Василий Вакуленко готов взять на себя обязательства по оплате проведения такой экспертизы.

Адвокат Децла - Роман Лалаян - попросил отказать в проведении такой экспертизы. "У него (Децла - прим. ред.) есть свидетельство о рождении, есть паспорт, где написано, пол мужской. Есть дети. Экспертиза - это юридический инструмент, чтобы воздействовать на публику", - считает адвокат Децла.

По словам адвоката, доказывать, что Децл гермафродит не нужно.

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#Новости#Децл VS Ростов#Общество
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