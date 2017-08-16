Баста считает "свинством" свое ежегодное выступление на Дне города Ростова

Posted 16 августа 2017, 07:28
Published 16 августа 2017, 07:28
Modified 1 октября, 12:56
Updated 1 октября, 12:56
Напомним, Баста приехал в ростовский суд, где он проходит ответчиком по делу об оскорблении Кирилла Толмацкого (Децла). Репер назвал исполнителя "гермафродитом" и сравнил его прическу с шевелюрой осла.
Два года подряд Баста давал концерты на центральной площади Ростова-на-Дону во время празднования Дня города. В этом году выступать ростовский репер не будет, вместе него ростовчан поздравит Дима Билан и группа "Бурито".
"Сколько можно? Как говорит моя мама, твой большой успех в том, что ты реально оцениваешь свои возможности и свою значимость. Мне не надоело, но это же свинство, если я буду выступать каждый год. Просто я же понимаю, что люди слушают разную музыку, а не только меня, я же сам слушаю разную музыку", - говорит Вакуленко.
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