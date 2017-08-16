Баста считает "свинством" свое ежегодное выступление на Дне города Ростова

"Сколько можно? Как говорит моя мама, твой большой успех в том, что ты реально оцениваешь свои возможности и свою значимость. Мне не надоело, но это же свинство, если я буду выступать каждый год. Просто я же понимаю, что люди слушают разную музыку, а не только меня, я же сам слушаю разную музыку", - говорит Вакуленко.