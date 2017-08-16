rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа 2017, 06:01

Published 16 августа 2017, 06:01

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

Беспилотники применили при крупном природном пожаре под Ростовом

16 августа 2017, 06:01
В Ростовской области для разведки во время природного пожара привлекли беспилотные летательные аппараты, передает региональное УМЧС РФ.

"Во вторник в Каменском районе загорелась сухая растительность. Из-за усиления ветра огонь перекинулся на хвойный лесной массив", - говорится в публикации.

Отмечается, что возгорание произошло во вторник 17.40 мск. Локализовали пожар в среду в 06.30 мск.

В ликвидации огня участвуют 123 человека, применяются 25 единиц техники.

р1

Вы когда-нибудь участвовали в тушении огня?
Проголосовало: 0 чел.
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика