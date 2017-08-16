Более 1,5 кг наркотиков изъяли у жителей Ростовской области

"Мужчин обнаружили на перегоне Трубецкая - Целина. Во время досмотра нашли почти 1,3 килограмма марихуаны", - говорится в публикации.
Отмечается, что в домовладении одного из подозреваемых нашли еще 125 граммов наркотиков. Для поисков привлекали собаку.
Выяснилось, что у задержанных нет работы. Им 34 и 25 лет. По факту случившегося завели уголовное дело. Теперь подозреваемым грозит до 10 лет колонии.
Кроме того, на станции Шахтная задержали жителя Новошахтинска, у которого было с собой 200 граммов марихуаны.
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