Децл отказался от двух исков к Басте

Ранее он рассказал корреспонденту RostovGazeta, что готовит еще два иска, кроме тех четырех, что уже рассматривались в Октябрьском районном суде города. Общая сумма новых исковых требований – два миллиона рублей.
"Нет, мы не подали иски и не будем их подавать, обращать на это внимание. Пусть это останется в прошлом. Сегодня вынесено решение, и мы им пока удовлетворены, но в случае продолжения мыльной оперы с участием Василия Вакуленко, мы будем повторно обращаться в Октябрьский районный суд за защитой чести и достоинства Кирилла Толмацкого", - говорит Лалаян.
По его словам, если оскорбления продолжатся, то Децл будет вынужден написать заявление в полицию. "Мы примем это решение с Кириллом, я думаю, что вряд ли мы пойдем дальше, но в случае, если оскорбления повторятся, мы будем обращаться в ГУ МВД по улице Мечникова (адрес проживания Вакуленко по прописке – прим. ред.) для возбуждения уголовного дела по статье 282 УК РФ (унижение человеческого достоинства – прим. ред.)", - полагает адвокат.
Напомним, во вторник суд обязал выплатить Басту еще 350 тысяч рублей по четырем искам Децла. Баста оскорбил исполнителя в соцсети. Ранее Децл уже выигрывал суд против Басты. Тогда репера обязали выплатить 50 тысяч рублей.