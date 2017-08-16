Децл отказался от двух исков к Басте

"Нет, мы не подали иски и не будем их подавать, обращать на это внимание. Пусть это останется в прошлом. Сегодня вынесено решение, и мы им пока удовлетворены, но в случае продолжения мыльной оперы с участием Василия Вакуленко, мы будем повторно обращаться в Октябрьский районный суд за защитой чести и достоинства Кирилла Толмацкого", - говорит Лалаян.