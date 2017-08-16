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Децл отказался от двух исков к Басте

16 августа 2017, 10:11
Децл больше не будет подавать новые исковые заявления против Басты за оскорбления своей чести и достоинства по еще двум случаям, сообщил после судебного заседания во вторник адвокат потерпевшей стороны Роман Лалаян.

Ранее он рассказал корреспонденту RostovGazeta, что готовит еще два иска, кроме тех четырех, что уже рассматривались в Октябрьском районном суде города. Общая сумма новых исковых требований – два миллиона рублей.

"Нет, мы не подали иски и не будем их подавать, обращать на это внимание. Пусть это останется в прошлом. Сегодня вынесено решение, и мы им пока удовлетворены, но в случае продолжения мыльной оперы с участием Василия Вакуленко, мы будем повторно обращаться в Октябрьский районный суд за защитой чести и достоинства Кирилла Толмацкого", - говорит Лалаян.

По его словам, если оскорбления продолжатся, то Децл будет вынужден написать заявление в полицию. "Мы примем это решение с Кириллом, я думаю, что вряд ли мы пойдем дальше, но в случае, если оскорбления повторятся, мы будем обращаться в ГУ МВД по улице Мечникова (адрес проживания Вакуленко по прописке – прим. ред.) для возбуждения уголовного дела по статье 282 УК РФ (унижение человеческого достоинства – прим. ред.)", - полагает адвокат.

Напомним, во вторник суд обязал выплатить Басту еще 350 тысяч рублей по четырем искам Децла. Баста оскорбил исполнителя в соцсети. Ранее Децл уже выигрывал суд против Басты. Тогда репера обязали выплатить 50 тысяч рублей.

Стоит ли исполнителям продолжать спор в суде?
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