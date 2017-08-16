На Дне поля Ставрополья Ростсельмаш и "Югпром" показали сельхозтехнику

По информации главы отдела продаж "Югпрома" Дмитрия Бескибалова, сейчас действует спецпрограмма, по которой можно получить скидку в 15% при покупке сельхозтехники. Также в рамках программы "Модернизация АПК России" компания Ростсельмаш за свои средства субсидирует покупку подобных машин.