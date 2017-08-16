На Дне поля Ставрополья Ростсельмаш и "Югпром" показали сельхозтехнику

Posted 16 августа 2017, 12:25
Published 16 августа 2017, 12:25
Modified 1 октября, 13:51
Updated 1 октября, 13:51
"Всего было показано 10 видов техники. Аграрии имели возможность ее осмотреть и узнать о выгодных условиях покупки", - говорится в публикации.
По информации главы отдела продаж "Югпрома" Дмитрия Бескибалова, сейчас действует спецпрограмма, по которой можно получить скидку в 15% при покупке сельхозтехники. Также в рамках программы "Модернизация АПК России" компания Ростсельмаш за свои средства субсидирует покупку подобных машин.
"Выставка состоялась в Ипатовском районе. На ней показали трактор Versatile 2375 с бороной DX. Его можно купить по спецусловиям. Также аграрии увидели комбайн RSM-161", - пишет NewsTracker.
Отмечается, что на мероприятии выступил глава Минсельхоза края Владимир Ситников. Он рассказал, что выставку посетили 35 производителей техники.
По информации издания, подобные мероприятия организуют дважды в год. Закончилась выставка гонками механизаторов.
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