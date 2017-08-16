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Posted 16 августа 2017, 12:25

Published 16 августа 2017, 12:25

Modified 1 октября, 13:51

Updated 1 октября, 13:51

На Дне поля Ставрополья Ростсельмаш и "Югпром" показали сельхозтехнику

16 августа 2017, 12:25
В Ставропольском крае во время выставки Дня поля изготовитель сельхозтехники Ростсельмаш и его дилер "Югпром" показали гостям лучшие образцы своих машин, информирует NewsTracker.

"Всего было показано 10 видов техники. Аграрии имели возможность ее осмотреть и узнать о выгодных условиях покупки", - говорится в публикации.

По информации главы отдела продаж "Югпрома" Дмитрия Бескибалова, сейчас действует спецпрограмма, по которой можно получить скидку в 15% при покупке сельхозтехники. Также в рамках программы "Модернизация АПК России" компания Ростсельмаш за свои средства субсидирует покупку подобных машин.

"Выставка состоялась в Ипатовском районе. На ней показали трактор Versatile 2375 с бороной DX. Его можно купить по спецусловиям. Также аграрии увидели комбайн RSM-161", - пишет NewsTracker.

Отмечается, что на мероприятии выступил глава Минсельхоза края Владимир Ситников. Он рассказал, что выставку посетили 35 производителей техники.

По информации издания, подобные мероприятия организуют дважды в год. Закончилась выставка гонками механизаторов.

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