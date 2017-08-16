Специалисты смонтировали большинство пролетов на Южном подъезде к Ростову

Posted 16 августа 2017, 10:33
Published 16 августа 2017, 10:33
Modified 24 декабря 2024, 18:27
Updated 24 декабря 2024, 18:27
"Также завершились работы по монтажу левой стороны шестиполосного пойменного моста. Его длина составляет более 300 метров", - говорится в публикации.
Кроме того, рабочие построили пять опор будущего разворотного путепровода. Он пройдет над действующей дорогой.
Отмечается, что новый объект обеспечит въезд в донскую столицу со стороны южных субъектов. После всех работ пропускная способность составит 120 машин в сутки. Это превышает текущую потребность в два раза.
Мероприятия по строительству эстакад и расширению дороги завершатся в конце года. Полностью реконструкция завершится в мае 2018 года.
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