rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа 2017, 20:33

Published 17 августа 2017, 20:33

Modified 24 декабря 2024, 18:17

Updated 24 декабря 2024, 18:17

Hyundai показал кроссовер на водороде

17 августа 2017, 20:33
Автопроизводитель Hyundai представил версию кроссовера, в который внедрили водородную силовую установку, передает портал "Новые автомобили".

"Авто оснастили мотором, который функционирует на водородных топливных элементах. Его мощность составляет 163 "лошадки", - говорится в публикации.

Отмечается, что на одной заправке можно преодолеть почти 600 километров. В модель внедрят комплекс систем безопасности и активной помощи водителю.

Издание пишет, что селектор коробки передач сделали в виде кнопок. В салоне есть два больших дисплея.

Реализация модели начнется весной 2018 года в Южной Корее. Далее машину будут поставлять в Европу и США.

р1

У вас есть машина?
Проголосовало: 0 чел.
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика