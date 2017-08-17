Hyundai показал кроссовер на водороде

Posted 17 августа 2017, 20:33
Published 17 августа 2017, 20:33
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
"Авто оснастили мотором, который функционирует на водородных топливных элементах. Его мощность составляет 163 "лошадки", - говорится в публикации.
Отмечается, что на одной заправке можно преодолеть почти 600 километров. В модель внедрят комплекс систем безопасности и активной помощи водителю.
Издание пишет, что селектор коробки передач сделали в виде кнопок. В салоне есть два больших дисплея.
Реализация модели начнется весной 2018 года в Южной Корее. Далее машину будут поставлять в Европу и США.
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