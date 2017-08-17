Минимальный продуктовый набор в Ростовской области подорожал на 7,8%

По величине стоимости продовольственного набора регион занял второе место среди других субъектов Южного федерального округа, уступив лишь Волгоградской области, где этот показатель в июле оказался равен 3,63 тысячам рублей. Самая высокая стоимость оказалась в Севастополе - 4375,93 рубля, за семь месяцев 2017 года этот показатель вырос на 13%.