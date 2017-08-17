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Минимальный продуктовый набор в Ростовской области подорожал на 7,8%

17 августа 2017, 17:20
Стоимость минимального продовольственного набора в Ростовской области составила в июле 3,65 тысячи рублей, передает Ростовстат.

С конца 2016 года цена набора выросла на 7,8%. При этом по сравнению с июнем продовольственный набор стал дешевле на 5,8%.

По величине стоимости продовольственного набора регион занял второе место среди других субъектов Южного федерального округа, уступив лишь Волгоградской области, где этот показатель в июле оказался равен 3,63 тысячам рублей. Самая высокая стоимость оказалась в Севастополе - 4375,93 рубля, за семь месяцев 2017 года этот показатель вырос на 13%.

"В среднем по РФ стоимость набора составила 4066,86 рубля, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем почти на 4%", говорится в публикации.

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#Новости#Экономика#Опросы
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