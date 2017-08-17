Ростовский школьник написал программу для борьбы с ленью перед ЕГЭ

Школьник из Мясниковского района создал платформу для подготовки к экзаменам в игровой форме, которая построена на концепции ЕГЭ-марафона, где за правильное выполнение заданий старшеклассники получают баллы. Кто больше баллов наберет, тот и получает приз. Все задания выполнены в простой и увлекательной форме, в виде картинок, мемов, комиксов.