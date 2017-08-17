Ростовский школьник написал программу для борьбы с ленью перед ЕГЭ

Posted 17 августа 2017, 07:20
Published 17 августа 2017, 07:20
Modified 1 октября, 13:31
Updated 1 октября, 13:31
Школьник из Мясниковского района создал платформу для подготовки к экзаменам в игровой форме, которая построена на концепции ЕГЭ-марафона, где за правильное выполнение заданий старшеклассники получают баллы. Кто больше баллов наберет, тот и получает приз. Все задания выполнены в простой и увлекательной форме, в виде картинок, мемов, комиксов.
"То, что у нас есть сейчас базой назвать нельзя, так как пока это просто платформа, которая позволяет бороться с ленью", - рассказал Близнецов.
Также он отметил, что в будущем планируется подключить к марафонам еще и полноценные онлайн курсы, именно тогда уже проект будет полноценным способом для подготовки.
Отметим, что все выпускники, которые решили воспользоваться данной разработкой, набрали на экзамене больше 80 баллов.
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