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Ростовской области нужна биржа сельхозтоваров – власти

17 августа 2017, 09:02
В Ростовской области нужна биржа для реализации продуктов сельского хозяйства, рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

"Зерновая биржа, к примеру, давала бы возможность товаропроизводителям напрямую продавать произведенную ими продукцию. Но такая биржа должна быть и для всех товаров сельского хозяйства", – сообщил он.

Именно в зерновом сегменте меньше проблем с реализацией, каналы сбыта налажены, есть сильные экспортеры, отметил Гончаров.

"Биржа была бы даже нужнее для производителей овощей, которые у нас тоже производятся в большом количестве", – заметил спикер.

По его словам, количество производимых овощей сокращается фермерами из-за трудностей с колебаниями сезонной цены.

"На две недели опоздал – и цена снизилась в 2-3 раза", – подчеркнул он.

Биржа, по мнению Гончарова, могла бы облегчить эту ситуацию.

Нужна ли такая биржа?
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