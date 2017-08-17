Ростовской области нужна биржа сельхозтоваров – власти

"Зерновая биржа, к примеру, давала бы возможность товаропроизводителям напрямую продавать произведенную ими продукцию. Но такая биржа должна быть и для всех товаров сельского хозяйства", – сообщил он.
Именно в зерновом сегменте меньше проблем с реализацией, каналы сбыта налажены, есть сильные экспортеры, отметил Гончаров.
"Биржа была бы даже нужнее для производителей овощей, которые у нас тоже производятся в большом количестве", – заметил спикер.
По его словам, количество производимых овощей сокращается фермерами из-за трудностей с колебаниями сезонной цены.
"На две недели опоздал – и цена снизилась в 2-3 раза", – подчеркнул он.
Биржа, по мнению Гончарова, могла бы облегчить эту ситуацию.