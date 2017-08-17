Ростсельмаш объявил cкидку на трактора 2375

В сообщении приводятся слова генерального директора ЗАО "Обливскагропромтранс" Сергея Тюрморезова, который объяснил свой выбор в пользу новой машины. "У нас в хозяйстве уже есть два трактора 2375, которые мы купили четыре года назад. В этом году приобретаем еще один у ООО "Югагромаш". Модель 2375 было решено купить в ходе модернизации хозяйства и обновления старого парка техники более качественной и производительной", - объяснил Тюрморезов.