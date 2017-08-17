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Ростсельмаш объявил cкидку на трактора 2375

17 августа 2017, 14:07
Компания Ростсельмаш объявила о скидке до 3 миллионов рублей на трактор модели 2375 в честь годовщины локализации производства в Ростове-на-Дону, сообщает дилер компании ООО "Югагромаш".

"Ровно год, как компания Ростсельмаш запустила серийное производство в Ростове-на-Дону универсально-пропашного трактора модели 2375. Эти трактора станут наиболее востребованными на российском рынке", - говорится в сообщении.

В сообщении приводятся слова генерального директора ЗАО "Обливскагропромтранс" Сергея Тюрморезова, который объяснил свой выбор в пользу новой машины. "У нас в хозяйстве уже есть два трактора 2375, которые мы купили четыре года назад. В этом году приобретаем еще один у ООО "Югагромаш". Модель 2375 было решено купить в ходе модернизации хозяйства и обновления старого парка техники более качественной и производительной", - объяснил Тюрморезов.

Он отметил, что основные характеристики трактора модели 2375, которые стали определяющими при выборе техники, — это мощность, простота и надежность. "Среди всех агрегатов, работающих в нашем хозяйстве, этот является самым надежным. Отличает его, конечно же, прочность деталей, причем по сравнению не только с отечественными, но и с иностранными аналогами", - продолжил Тюрморезов.

Он подчеркнул, что доволен работой тракторов. "За время эксплуатации не происходило значительных поломок. И, конечно же, периодически производим замену деталей, которые изнашиваются. Обслуживать трактора не составляет особого труда благодаря невысокой стоимости запасных частей по сравнению с иностранными аналогами. Мы очень рады, что работаем на этих тракторах", - подчеркнул собеседник.

Сейчас трактор 2375 можно купить с максимальной скидкой — в честь года локализации компания Ростсельмаш запустила акцию, по которой при покупке можно сэкономить до 3 миллионов рублей.

Подробности можно узнать:rostov-ugagromash.rostselmash.com.

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#Новости#Экономика#Опросы
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