В Дон сливают почти 600 млн кубических метров неочищенных сточных вод

По его словам, обеспечивают нормативную очистку сточных вод менее 32% очистных сооружений. "В Воронежской области в 2014-2016 годах не достигнута нормативная очистка сточных вод, она составляет 0% от общего числа, наиболее загрязненным участком реки Дон является участок ниже города Воронеж", - рассказал эксперт. Он отмечает тенденцию роста сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод в Белгородской области с 30% в 2014 году до 40% в 2016-м, в Ростовской области с 26% до 45%, Курской - с 38% до 62%.