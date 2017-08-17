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В Дон сливают почти 600 млн кубических метров неочищенных сточных вод

17 августа 2017, 09:11
В Дон слили 588 миллионов кубических метров неочищенных сточных вод за 2016 год, сообщил заместитель начальника отдела регулирования водопользования Донского бассейнового водного управления Павел Волженский.

"Сброс сточных вод в 2016 году составил 1,9 миллиарда кубических метров, из которых 676 миллионов подлежат очистке. Из них свыше 87% - 588 миллионов - сбрасываются в водные объекты недостаточно очищенными или без очистки", - привел данные спикер в ходе заседания бассейнового совета. Он отметил, что основными источниками загрязнения являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и агропромышленного комплекса. "По данным анализа 2015-2016 годов одни и те же предприятия осуществляют сброс загрязняющих веществ и величина веществ либо растет, либо остается неизменной", - сообщил заместитель.

По его словам, обеспечивают нормативную очистку сточных вод менее 32% очистных сооружений. "В Воронежской области в 2014-2016 годах не достигнута нормативная очистка сточных вод, она составляет 0% от общего числа, наиболее загрязненным участком реки Дон является участок ниже города Воронеж", - рассказал эксперт. Он отмечает тенденцию роста сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод в Белгородской области с 30% в 2014 году до 40% в 2016-м, в Ростовской области с 26% до 45%, Курской - с 38% до 62%.

Донской бассейновый округ - один из 20 бассейновых округов России, он включает Дон, и его притоки: Хопер, Северский Донец.

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