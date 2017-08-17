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Posted 17 августа 2017, 10:43

Published 17 августа 2017, 10:43

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

В Ростове отремонтировали 15 км сетей водопровода при подготовке к зиме

17 августа 2017, 10:43
В Ростове-на-Дону специалисты провели ремонт 15,5 километра водопровода и канализации в ходе подготовки к зимнему периоду, передает в четверг горадминистрация.

"Всего было отремонтировано почти 8 километров водопроводных линий. Это составляет 152% от запланированного", - говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас меняются изношенные участки трубопроводов. Укладываются трубы, изготовленные из современных материалов.

Работы уже прошли на улицах Донской, Нариманова, Нижнебульварной, проспекте 40-летия Победы и в переулке Соборном.

Подобные мероприятия в городе будут продолжены.

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