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Posted 18 августа 2017, 10:12

Published 18 августа 2017, 10:12

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

Пробки образовали на площади Гагарина в Ростове из-за дорожных работ

18 августа 2017, 10:12
В Ростове-на-Дону в пятницу на площади Гагарина водители авто попали в пробку из-за проведения дорожных работ, сообщается в сервисе "Яндекс.Пробки".

Скорость потока составляет 20 километров в час. Далее по Ворошиловском проспекту машины едут со скоростью 10 километров в час. При повороте на улицу Варфоломеева скорость авто падает до 5 километров в час.

На карте стоят значки, означающие, что ведутся дорожные работы.

Также в это время небольшие заторы фиксируются на проспекте Шолохова и улице Троллейбусной.

р1

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#Общество#Новости
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