Стало известно о новых программах на Первом канале

Posted 18 августа 2017, 12:41
Published 18 августа 2017, 12:41
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
"Одной из программ станет "Гипноз", которую будет вести Максим Галкин. Изветных людей будут вводить в состояние гипнотического транса, после чего они расскажут о себе", - говорится в публикации.
До этого на роль ведущего рассматривался актер Дмитрий Хрусталев. Еще одной новой передачей является "Старше всех". В ней пожилые люди попробуют раскрыть свои таланты.
Также зрители смогут увидеть проект "Короли фанеры". Участники воспроизведут мировые музыкальные хиты. Победителям будут раздавать специальные чемпионские пояса.
Издание пишет, что на Первом канале появятся обзоры культурных мероприятий и премьер.
Ранее стало известно, что на канале закроются четыре программы.
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