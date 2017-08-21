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Крупнейший пожар в частном секторе в Ростове удалось локализовать

21 августа 2017, 19:16
Крупнейший пожар в частном секторе в городе Ростове-на-Дону, который тушили с полудня в понедельник, удалось локализовать, сообщает главное управление МЧС России по Ростовской области.

Возгорание произошло в нежилом помещении по улице Нижегородской. Из-за штормового ветра и узкой застройки в центральной части города огонь быстро распространился по улице. Через час пламенем уже были охвачены четыре дома, спустя еще некоторое время горели уже 25 одно- и двухэтажных построек. Площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров.

"Пожар на площади 10 тысяч квадратных метров удалось локализовать в 18.53", - сообщили в ведомстве.

На месте работают спасатели, военные, полицейские. В тушении пожара задействовали вертолеты МЧС и Росгвардии. Всего привлекли около 600 пожарных.

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