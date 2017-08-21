На 10% вырос объем инвестиций в экономику Ростова в 2017 году

Posted 21 августа 2017, 11:06
Published 21 августа 2017, 11:06
Modified 1 октября, 15:10
Updated 1 октября, 15:10
"Общая сумма вложений составила 29 миллиардов рублей, из которых свыше 62% пришлись на долю средних и крупных производств", - сказано в сообщении.
За указанный период в городе реализовали 9 проектов, входящих в перечень инвестпрограмм Ростова. Сумма освоенных средств по всем завершенным проектам составила 2,6 миллиарда рублей, число созданных при этом новых рабочих мест достигло более 250 единиц.
Напомним, по состоянию на 1 июля текущего года в перечень входят 97 проектов на общую сумму в 284 миллиарда рублей.
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