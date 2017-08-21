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Определено место для размещения пострадавших от пожара в центре Ростова

21 августа 2017, 18:11
В Ростове-на-Дону жителей, которых пришлось эвакуировать из-за пожара на улице Нижегородской, разместят в центре управления соцзащиты населения, передает администрация города.

"Жители смогут временно разместиться на территории центра в Пролетарском районе. В круглосуточном режиме определен транспорт для пострадавших", - говорится в публикации.

Отмечается, что прорабатывается вопрос расселения горожан.

Инцидент случился в понедельник. Загорелся нежилой дом, после чего ветер охватил еще до 30 строений. В данный момент проводится эвакуация. В зонах пожара отключили свет и газ.

В больницы обратились более 20 человек. К тушению огня привлекут военных. Также используется воздушная техника.

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