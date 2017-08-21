Пожарный получил черепно-мозговую травму при тушении пожара в Ростове

Нежилое помещение на Нижегородской вспыхнуло около полудня. Из-за плотной застройки в центре города и штормового ветра пожар быстро перебросился на дома, стоявшие рядом. В результате площадь возгорания стремительно возросла сначала до 6 тысяч квадратных метров, а затем до 12.