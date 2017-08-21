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Posted 21 августа 2017, 16:39

Published 21 августа 2017, 16:39

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

Пожарный получил черепно-мозговую травму при тушении пожара в Ростове

21 августа 2017, 16:39
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Пожар на "Театралке"
Пожарный получил черепно-мозговую травму при тушении крупнейшего возгорания в частном секторе города Ростова-на-Дону, сообщил в понедельник глава Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.

Нежилое помещение на Нижегородской вспыхнуло около полудня. Из-за плотной застройки в центре города и штормового ветра пожар быстро перебросился на дома, стоявшие рядом. В результате площадь возгорания стремительно возросла сначала до 6 тысяч квадратных метров, а затем до 12.

"При ликвидации пожара пострадал один сотрудник, он получил черепно-мозговую травму. И многие пожарные надышались", - отметил он.

Всего на тушение огня направили около 600 человек и 250 единиц техники. Справляться с огнем помогали с воздуха еще семь вертолетов МЧС и Росгвардии.

#Пожар на "Театралке"#Новости
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