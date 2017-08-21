Производство мяса и молока сократилось в Ростовской области

При этом в сравнении с данными за аналогичный период 2016 года производство мяса в регионе снизилось на 4,5%. Производство молока в регионе также снизилось на 0,6%. Этот показатель за 7 месяцев 2017 года сложился в объеме 624,9 тысячи тонн.
Производство яиц, напротив, выросло по сравнению с прошлогодними показателями. Всего за указанный период хозяйства произвели 1,3 миллиарда штук яиц, что на 4,6% выше результата гождичной давности.
Ранее сообщалось о снижении поголовья свиней в регионе. Так, на начало августа в области насчитывалось 427,7 животных, что на 5% меньше,чем в 2016 году.
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