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Производство мяса и молока сократилось в Ростовской области

21 августа 2017, 16:29
За 7 месяцев 2017 года фермерские хозяйства Ростовской области вырастили 187,6 тысячи тонн скота и птицы на убой, сообщается на сайте Ростовстата.

При этом в сравнении с данными за аналогичный период 2016 года производство мяса в регионе снизилось на 4,5%. Производство молока в регионе также снизилось на 0,6%. Этот показатель за 7 месяцев 2017 года сложился в объеме 624,9 тысячи тонн.

Производство яиц, напротив, выросло по сравнению с прошлогодними показателями. Всего за указанный период хозяйства произвели 1,3 миллиарда штук яиц, что на 4,6% выше результата гождичной давности.

Ранее сообщалось о снижении поголовья свиней в регионе. Так, на начало августа в области насчитывалось 427,7 животных, что на 5% меньше,чем в 2016 году.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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