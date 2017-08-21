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За медпомощью после пожара в центре Ростова обратились 25 человек

21 августа 2017, 18:49
За медицинской помощью после крупнейшего пожара в частном секторе в центре города Ростова-на-Дону обратились 25 человек, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы МЧС России по Ростовской области.

"В пожаре никто не погиб. По предварительной информации, за медпомощью обратились 25 человек, трое из которых были госпитализированы", - отметили в пресс-службе.

Напомним, возгорание произошло около полудня в частном секторе. Из-за плотности застройки и непогоды огонь быстро перебросился на соседние дома. Через час полыхали уже четыре дома, к настоящему времени в огне оказались свыше 25 частных домов.

С места происшествия эвакуировали около 600 человек. Их разместили в пунктах временного пребывания. Власти обещают оказать им материальную помощь в возмещении ущерба.

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