За медпомощью после пожара в центре Ростова обратились 25 человек

"В пожаре никто не погиб. По предварительной информации, за медпомощью обратились 25 человек, трое из которых были госпитализированы", - отметили в пресс-службе.
Напомним, возгорание произошло около полудня в частном секторе. Из-за плотности застройки и непогоды огонь быстро перебросился на соседние дома. Через час полыхали уже четыре дома, к настоящему времени в огне оказались свыше 25 частных домов.
С места происшествия эвакуировали около 600 человек. Их разместили в пунктах временного пребывания. Власти обещают оказать им материальную помощь в возмещении ущерба.