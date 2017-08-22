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Posted 22 августа 2017, 09:20

Published 22 августа 2017, 09:20

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

Благотворительная акция в помощь пострадавшим от пожара пройдет в Ростове

22 августа 2017, 09:20
Сюжет
Пожар на "Театралке"
В Ростове-на-Дону в парке имени Горького организуют благотворительную акцию в помощь пострадавшим от крупного пожара на улице Нижегородской, передает во вторник горадминистрация.

"Мероприятие состоится 26 августа. Пройдет сбор школьных принадлежностей и детских вещей", - говорится в публикации.

Отмечается, что акция будет длиться с 11.00 мск до 17.00.

Напомним, в понедельник загорелся нежилой дом. Из-за ветра огонь перешел на десятки зданий. В итоге эвакуировали более 500 граждан.

Потушили пожар во вторник. К медикам обратились 45 человек.

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#Пожар на "Театралке"#Новости
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