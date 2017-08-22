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Posted 22 августа 2017, 08:47

Published 22 августа 2017, 08:47

Modified 1 октября, 13:02

Updated 1 октября, 13:02

Два детсада закрыли на карантин в районе крупного пожара в Ростове

22 августа 2017, 08:47
Сюжет
Пожар на "Театралке"
В Ростове-на-Дону в районе крупного пожара на улице Нижегородской закрыли два детсада на карантин, передает во вторник правительство региона.

"Детям предоставили места в других учреждениях", - говорится в публикации.

Кроме того, дети, попавшие в зону ЧС, могут быть размещены в школе-интернате на полное обеспечение с четырехразовым питанием. В эту зону попали 49 школьников и 29 дошколят.

Напомним, в городе загорелся нежилой дом. Пламя перекинулось более чем на 100 строений. Пострадали 45 человек.

Из этой зоны эвакуировали свыше 500 человек. В регионе ввели режим ЧС.

По факту случившегося завели уголовное дело.

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#Пожар на "Театралке"#Новости
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