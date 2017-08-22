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Posted 22 августа 2017, 07:36

Published 22 августа 2017, 07:36

Modified 24 декабря 2024, 18:15

Updated 24 декабря 2024, 18:15

На месте пожара в центре Ростова нашли мину времен ВОВ

22 августа 2017, 07:36
На месте пожара в центре Ростова была обнаружена мина времен Великой Отечественной войны, ее вывозом займутся полицейские, сообщила RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Во время тушения пожара была обнаружена мина времен Великой Отечественной войны. Были вызваны правоохранительные органы, место оцеплено. Дальнейшим вывозом мины будут заниматься правоохранители", - сообщила сотрудница.

Во время пожара, который загорелся на улице Нижегородской в понедельник, пострадали 45 человек, сгорело 118 домов. Сейчас на месте работает комиссия по оценке ущерба и следственно-оперативная группа.

Видели когда-нибудь мину/макет мины?
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