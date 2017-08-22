На месте пожара в центре Ростова нашли мину времен ВОВ

Posted 22 августа 2017, 07:36
Published 22 августа 2017, 07:36
Modified 24 декабря 2024, 18:15
Updated 24 декабря 2024, 18:15
"Во время тушения пожара была обнаружена мина времен Великой Отечественной войны. Были вызваны правоохранительные органы, место оцеплено. Дальнейшим вывозом мины будут заниматься правоохранители", - сообщила сотрудница.
Во время пожара, который загорелся на улице Нижегородской в понедельник, пострадали 45 человек, сгорело 118 домов. Сейчас на месте работает комиссия по оценке ущерба и следственно-оперативная группа.