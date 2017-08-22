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Posted 22 августа 2017, 08:25

Published 22 августа 2017, 08:25

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

В результате пожара в центре Ростова пострадали 118 жилых домов

22 августа 2017, 08:25
Сюжет
Пожар на "Театралке"
Согласно поступившим заявлениям граждан, от пожара в центре Ростова-на-Дону пострадало 118 жилых домов, сообщает региональный МЧС.

В пострадавших от огня домовладениях проживали 218 семей. В ликвидации пожара принимали участие 1987 человек и 212 единиц техники. Семью воздушными судами для тушения пожара было сброшено 915 тонн воды.

Напомним, что крупнейший пожар в центре Ростова произошел днем в понедельник, за медицинской помощью обратились 45 человек, 5 из них были госпитализированы, человеческих жертв нет. В городе по улице Варфоломева был открыт пункт приема гуманитарной помощи погорельцам.

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#Анна Петрова#Пожар на "Театралке"#Новости
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