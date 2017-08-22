В результате пожара в центре Ростова пострадали 118 жилых домов

Posted 22 августа 2017, 08:25
Published 22 августа 2017, 08:25
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
В пострадавших от огня домовладениях проживали 218 семей. В ликвидации пожара принимали участие 1987 человек и 212 единиц техники. Семью воздушными судами для тушения пожара было сброшено 915 тонн воды.
Напомним, что крупнейший пожар в центре Ростова произошел днем в понедельник, за медицинской помощью обратились 45 человек, 5 из них были госпитализированы, человеческих жертв нет. В городе по улице Варфоломева был открыт пункт приема гуманитарной помощи погорельцам.
р2
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]