В результате пожара в центре Ростова пострадали 118 жилых домов

Напомним, что крупнейший пожар в центре Ростова произошел днем в понедельник, за медицинской помощью обратились 45 человек, 5 из них были госпитализированы, человеческих жертв нет. В городе по улице Варфоломева был открыт пункт приема гуманитарной помощи погорельцам.