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Posted 22 августа 2017, 13:18

Published 22 августа 2017, 13:18

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

В Ростове назначили главу департамента имущественно-земельных отношений

22 августа 2017, 13:18
Сюжет
Новости Ростова
Ростове-на-Дону парламентарии согласовали назначение Елены Серовой на должность главы департамента имущественно-земельных отношений, передает во вторник горадминистрация.

"Кандидатуру Серовой согласовали на время отсутствия основного сотрудника. За ним сохраняется место работы и должность", - говорится в публикации.

Серовой сейчас 34 года. По специальности она является юристом. С марта 2017 года она исполняла обязанности главы департамента.

Отмечается, что начала трудовую деятельность Серова в 2004 году. В департамент она устроилась через четыре года.

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#Политика#Новости Ростова#Новости
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