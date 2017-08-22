В Ростове назначили главу департамента имущественно-земельных отношений

Posted 22 августа 2017, 13:18
Published 22 августа 2017, 13:18
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
"Кандидатуру Серовой согласовали на время отсутствия основного сотрудника. За ним сохраняется место работы и должность", - говорится в публикации.
Серовой сейчас 34 года. По специальности она является юристом. С марта 2017 года она исполняла обязанности главы департамента.
Отмечается, что начала трудовую деятельность Серова в 2004 году. В департамент она устроилась через четыре года.
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