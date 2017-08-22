В Усть-Донецком районе Ростовской области потушили природный пожар

Posted 22 августа 2017, 13:54
Published 22 августа 2017, 13:54
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
"Огонь ликвидировали во вторник в 16.00 мск. В данный момент техника и личный состав убывают с места инцидента", - говорится в публикации.
Отмечается, что организовано круглосуточное патрулирование территорий. Напомним, загорелась сухая трава, далее пламя перекинулось на лесной массив. Для тушения возгорания использовалась авиация.
Пламя охватило почти 5 тысяч гектаров. К ликвидации огня привлекались более тысячи человек.
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