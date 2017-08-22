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Posted 22 августа 2017, 13:54

Published 22 августа 2017, 13:54

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

В Усть-Донецком районе Ростовской области потушили природный пожар

22 августа 2017, 13:54
В Усть-Донецком районе Ростовской области во вторник ликвидировали крупный природный пожар, который начался на прошлой неделе в четверг, передает правительство региона.

"Огонь ликвидировали во вторник в 16.00 мск. В данный момент техника и личный состав убывают с места инцидента", - говорится в публикации.

Отмечается, что организовано круглосуточное патрулирование территорий. Напомним, загорелась сухая трава, далее пламя перекинулось на лесной массив. Для тушения возгорания использовалась авиация.

Пламя охватило почти 5 тысяч гектаров. К ликвидации огня привлекались более тысячи человек.

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