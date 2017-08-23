Банк "Открытие" может обратиться в суд из-за сбоев

"Банк "Открытие" изучает причины аварии и рассматривает возможность обратиться в суд для защиты своих интересов. С начала года сбоев в работе карт или эквайринга (приема к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг - прим. ред.) не было. Единственный эпизод, который возник в ночь с 5 на 6 августа, произошел из-за повреждения двух оптоволоконных кабелей, ведущих в центр обработки данных банка, в ходе строительных работ на Садовом кольце Москвы по программе "Моя улица", - сказано в сообщении.