Банк "Открытие" может обратиться в суд из-за сбоев

Posted 23 августа 2017, 08:48
Published 23 августа 2017, 08:48
Modified 1 октября, 13:13
Updated 1 октября, 13:13
"Банк "Открытие" изучает причины аварии и рассматривает возможность обратиться в суд для защиты своих интересов. С начала года сбоев в работе карт или эквайринга (приема к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг - прим. ред.) не было. Единственный эпизод, который возник в ночь с 5 на 6 августа, произошел из-за повреждения двух оптоволоконных кабелей, ведущих в центр обработки данных банка, в ходе строительных работ на Садовом кольце Москвы по программе "Моя улица", - сказано в сообщении.
Из текста следует, что с момента восстановления работы банком организовано круглосуточное наблюдение за строительными работами в местах наиболее вероятного обрыва кабелей. "На данный момент, в центре обработки данных заведены еще два резервных канала, что позволяет повысить отказоустойчивость центра. Так же готовится подробный план работ по предотвращению такого рода ситуаций в будущем", - сообщает представитель ведомства.
По данным сообщения, в качестве компенсации банк "Открытие" предоставляет всем клиентам, столкнувшимся с техническими трудностями, кэшбэк по картам в размере 5% до конца августа на оплаты в ресторанах, кафе и кино.
Сбои в работе карт банка "Открытие" произошли 5 августа, их владельцы не могли оплатить покупки, перевести или снять наличные. "Временные трудности в работе части банкоматов и части карт банка "Открытие" затронули не более 1,5% клиентов банка в целом по России", - приводит данные организация.
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