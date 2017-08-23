rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа 2017, 08:48

Published 23 августа 2017, 08:48

Modified 1 октября, 13:13

Updated 1 октября, 13:13

Банк "Открытие" может обратиться в суд из-за сбоев

23 августа 2017, 08:48
Банк "Открытие" рассматривает возможность обратиться в суд из-за сбоев, которые произошли в начале августа, сообщил представитель пресс-службы банка в ответ на запрос RostovGazeta.

"Банк "Открытие" изучает причины аварии и рассматривает возможность обратиться в суд для защиты своих интересов. С начала года сбоев в работе карт или эквайринга (приема к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг - прим. ред.) не было. Единственный эпизод, который возник в ночь с 5 на 6 августа, произошел из-за повреждения двух оптоволоконных кабелей, ведущих в центр обработки данных банка, в ходе строительных работ на Садовом кольце Москвы по программе "Моя улица", - сказано в сообщении.

Из текста следует, что с момента восстановления работы банком организовано круглосуточное наблюдение за строительными работами в местах наиболее вероятного обрыва кабелей. "На данный момент, в центре обработки данных заведены еще два резервных канала, что позволяет повысить отказоустойчивость центра. Так же готовится подробный план работ по предотвращению такого рода ситуаций в будущем", - сообщает представитель ведомства.

По данным сообщения, в качестве компенсации банк "Открытие" предоставляет всем клиентам, столкнувшимся с техническими трудностями, кэшбэк по картам в размере 5% до конца августа на оплаты в ресторанах, кафе и кино.

Сбои в работе карт банка "Открытие" произошли 5 августа, их владельцы не могли оплатить покупки, перевести или снять наличные. "Временные трудности в работе части банкоматов и части карт банка "Открытие" затронули не более 1,5% клиентов банка в целом по России", - приводит данные организация.

Вас затронули сбои в работе банка?
Проголосовало: 0 чел.
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика