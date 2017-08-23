Глава МЧС РФ прибудет в Ростов из-за пожара на Нижегородской

"В аэропорту Пучкова встретят глава региона Василий Голубев и представители регионального УМЧС", - говорится в публикации.
Отмечается, что глава министерства навестит пострадавших. Также он проведет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На нем рассмотрят ряд вопросов, в том числе оказание помощи пострадавшим.
Напомним, в понедельник вспыхнули более 100 строений. Пламя охватило 10 тысяч квадратных метров. Огонь потушили через сутки. Всего были эвакуированы более 500 человек.
Медпомощь понадобилась 58 горожанам. Один местный житель погиб.
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