Известный футболист скончался на месте ДТП под Ростовом

"Речь идет о ДТП, которое произошло сегодня в час ночи на 1040 км трассы М-4 "Дон". Водитель автомобиля Audi 1996 года рождения, по предварительной информации, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого был мужчина 1972 года рождения", - отмечают в отделе пропаганды.
По информации собеседника агентства, далее автомобиль отбросило на двух пешеходов, стоящих неподалеку от места аварии 1978 и 1989 года рождения. Одним из них оказался 39-летний футболист Дмитрий Захаренков.
В разные годы он играл за местные клубы "Шахтер", "Локомотив", "Амур» и «Читу".