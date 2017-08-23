rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Известный футболист скончался на месте ДТП под Ростовом

23 августа 2017, 15:38
Известный футболист Дмитрий Захаренков из Новочеркасска Ростовской области скончался в ДТП на трассе М-4 "Дон" в ночь со вторника на среду, сообщил RostovGazeta представитель отдела пропаганды ГИБДД России по региону.

"Речь идет о ДТП, которое произошло сегодня в час ночи на 1040 км трассы М-4 "Дон". Водитель автомобиля Audi 1996 года рождения, по предварительной информации, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого был мужчина 1972 года рождения", - отмечают в отделе пропаганды.

По информации собеседника агентства, далее автомобиль отбросило на двух пешеходов, стоящих неподалеку от места аварии 1978 и 1989 года рождения. Одним из них оказался 39-летний футболист Дмитрий Захаренков.

В разные годы он играл за местные клубы "Шахтер", "Локомотив", "Амур» и «Читу".

Материалы по теме
Футболист Дядюн продолжит карьеру в ФК "Ростов"ФК "Ростов" взял нового футболиста, чтобы отдать в аренду
#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00