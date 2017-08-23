Известный футболист скончался на месте ДТП под Ростовом

"Речь идет о ДТП, которое произошло сегодня в час ночи на 1040 км трассы М-4 "Дон". Водитель автомобиля Audi 1996 года рождения, по предварительной информации, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого был мужчина 1972 года рождения", - отмечают в отделе пропаганды.