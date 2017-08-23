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Posted 23 августа 2017, 12:35

Published 23 августа 2017, 12:35

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

Производство сметаны почти вдвое снизилось в Ростовской области

23 августа 2017, 12:35
По итогам первого полугодия 2017 года производство сметаны в Ростовской области снизилось на 44%, сообщило региональное правительство

"Помимо этого, на 20% упало производство растительного масла нерафинированного, на 13% - творога, на 12% - круп, на 5% - колбасы и колбасных изделий", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечен рост производства ряда пищевых продуктов. Так, изготовление сырных продуктов увеличилось на 23%, переработанного картофеля на 16%, сливочного масла на 6.5%.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе в 2017 году сократилось производство мяса и молока.

р3

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