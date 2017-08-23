Производство сметаны почти вдвое снизилось в Ростовской области

Posted 23 августа 2017, 12:35
Published 23 августа 2017, 12:35
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
"Помимо этого, на 20% упало производство растительного масла нерафинированного, на 13% - творога, на 12% - круп, на 5% - колбасы и колбасных изделий", - сказано в сообщении.
Вместе с тем отмечен рост производства ряда пищевых продуктов. Так, изготовление сырных продуктов увеличилось на 23%, переработанного картофеля на 16%, сливочного масла на 6.5%.
Напомним, ранее сообщалось, что в регионе в 2017 году сократилось производство мяса и молока.
р3
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]