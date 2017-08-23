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Тематические подборки музыки запустила соцсеть "Одноклассники"

23 августа 2017, 12:49
Тематические подборки музыкальных произведений появились в разделе "Сборники" социальной сети "Одноклассники", сообщила пресс-служба компании.

"Подборки компонуются под определенное настроение или под конкретное занятие", - сказано в сообщении.

Уже сейчас пользователи могут оценить такие тематические плейлисты как "Для спорта", "По жанрам", "Под настроение", "Для работы", "Хиты всех времен" и "Лидеры чартов". Подборкой композиций занимаются музредакторы сети, которые следят за новинками и тенденциями.

Кроме самих подборок в соцсети появилась колонка рекомендаций от профи и новый поиск музыки. Полный список плей-листов доступен в разделе "Сборники".

Помимо редакторских подборок добавились и записи пользователей. Отмечается, что услуга доступна в полной версии сайта, в дальнейшем она появится на популярных платформах.

р3

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
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