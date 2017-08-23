Тематические подборки музыки запустила соцсеть "Одноклассники"

Уже сейчас пользователи могут оценить такие тематические плейлисты как "Для спорта", "По жанрам", "Под настроение", "Для работы", "Хиты всех времен" и "Лидеры чартов". Подборкой композиций занимаются музредакторы сети, которые следят за новинками и тенденциями.