Тематические подборки музыки запустила соцсеть "Одноклассники"

"Подборки компонуются под определенное настроение или под конкретное занятие", - сказано в сообщении.
Уже сейчас пользователи могут оценить такие тематические плейлисты как "Для спорта", "По жанрам", "Под настроение", "Для работы", "Хиты всех времен" и "Лидеры чартов". Подборкой композиций занимаются музредакторы сети, которые следят за новинками и тенденциями.
Кроме самих подборок в соцсети появилась колонка рекомендаций от профи и новый поиск музыки. Полный список плей-листов доступен в разделе "Сборники".
Помимо редакторских подборок добавились и записи пользователей. Отмечается, что услуга доступна в полной версии сайта, в дальнейшем она появится на популярных платформах.
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