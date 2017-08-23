В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 27 человек

Posted 23 августа 2017, 13:16
Published 23 августа 2017, 13:16
Modified 1 октября, 14:04
Updated 1 октября, 14:04
"В Егорлыкском районе столкнулись ВАЗ-2111, Renault Duster, Daewoo Matiz и автобус Neoplan", - говорится в публикации.
Отмечается, что автобус ехал из Ставрополя в Москву. В салоне находились 35 человек, в том числе 2 водителя. Он перевернулся после аварии. В машинах было еще 4 человека.
В результате ранения получили 27 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.
Сейчас выясняются причины инцидента. Движение на этом участке восстановили.
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