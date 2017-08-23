В ростовском порту задержали еще одно судно Imflot Logistics

Напомним, что члены экипажа таганрогского теплохода "Вайтбокс Волга", находясь в порту Тузла в Турции, 1 августа объявили о бессрочной акции протеста из-за невыплаты заработной платы. После вмешательства транспортной прокуратуры судовладелец выплатил рублевую часть зарплат морякам, однако эта сумма составляет пятую часть от задолженности. Ранее стало известно о задержании в ростовском порту судна "Магеллан", владельцем которого также является Imflot Logistics.