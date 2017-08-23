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В ростовском порту задержали еще одно судно Imflot Logistics

23 августа 2017, 17:47
В порту Ростова-на-Дону инспекцией портового госконтроля было задержано судно "Натали-1", которое принадлежит компании Imflot Logistics, задолжавшей морякам "Вайтбокс Волга" заработную плату, сообщает Российский профсоюз моряков.

Напомним, что члены экипажа таганрогского теплохода "Вайтбокс Волга", находясь в порту Тузла в Турции, 1 августа объявили о бессрочной акции протеста из-за невыплаты заработной платы. После вмешательства транспортной прокуратуры судовладелец выплатил рублевую часть зарплат морякам, однако эта сумма составляет пятую часть от задолженности. Ранее стало известно о задержании в ростовском порту судна "Магеллан", владельцем которого также является Imflot Logistics.

Официально причиной задержки теплохода "Натали-1" послужили технические неисправности, которые были выявлены комиссией во время посещения судна.

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#Новости#Анна Петрова#Происшествия
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