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Posted 23 августа 2017, 06:21

Published 23 августа 2017, 06:21

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

В Таганроге будут судить главбуха компании за кражу 2 млн рублей

23 августа 2017, 06:21
В Таганроге Ростовской области будут судить главного бухгалтера компьютерной компании за кражу свыше двух миллионов рублей, передает региональная прокуратура.

"Было установлено, что фигурантка работала в компании "Стинс-Таганрог". С 2008 года в течение четырех лет она при помощи фальшивых расходных кассовых ордеров и договоров займа украла у организации более двух миллионов рублей", - говорится в публикации.

В результате по факту мошенничества завели уголовное дело. Его направили в Таганрогский горсуд.

Теперь женщине грозит до 10 лет колонии.

р1

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