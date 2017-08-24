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Posted 24 августа 2017, 12:46

Published 24 августа 2017, 12:46

Modified 1 октября, 13:58

Updated 1 октября, 13:58

Амброзию на площади 80 га нашли в Ростовской области

24 августа 2017, 12:46
В Ростовской области в нескольких районах обнаружили амброзию на площади более 78 гектаров, передает региональное управление Россельхознадзора.

"Было установлено, что владельцы земли не проводят мероприятия по ликвидации амброзии. Нарушения выявили в нескольких районах, в том числе Азовском, Веселовском, Волгодонском", - говорится в публикации.

Кроме того, в трех районах обнаружили повилку на площади почти 8,5 гектара. В результате завели 32 административных дела.

Ранее в Ростове открыли "горячую" линию, на которую можно сообщить о фактах произрастания амброзии. Обратиться можно по номеру 8 (863) 223-02-97.

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