Под Ростовом будут судить главу отделения "Почты России" за кражи

Posted 24 августа 2017, 11:04
Published 24 августа 2017, 11:04
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
"Фигурант подделывал подписи получателей электронных платежей. Далее он передавал руководству сведения, что клиенты получили деньги", - говорится в публикации.
Отмечается, что преступления совершались с 2013 по 2014 годы. Теперь обвиняемому грозит до шести лет колонии.
Ранее в регионе местный житель нашел на улице множество вскрытых посылок. Они лежали в кустах. В результате в краже почтовых отправлений заподозрили сотрудника учреждения.
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