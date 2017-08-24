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Posted 24 августа 2017, 11:04

Published 24 августа 2017, 11:04

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Под Ростовом будут судить главу отделения "Почты России" за кражи

24 августа 2017, 11:04
В Ростовской области будут судить главу отделения почтовой связи за кражу денег абонентов, передает региональная прокуратура.

"Фигурант подделывал подписи получателей электронных платежей. Далее он передавал руководству сведения, что клиенты получили деньги", - говорится в публикации.

Отмечается, что преступления совершались с 2013 по 2014 годы. Теперь обвиняемому грозит до шести лет колонии.

Ранее в регионе местный житель нашел на улице множество вскрытых посылок. Они лежали в кустах. В результате в краже почтовых отправлений заподозрили сотрудника учреждения.

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