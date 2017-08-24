Под Ростовом будут судить главу отделения "Почты России" за кражи

В Ростовской области будут судить главу отделения почтовой связи за кражу денег абонентов, передает региональная прокуратура.

"Фигурант подделывал подписи получателей электронных платежей. Далее он передавал руководству сведения, что клиенты получили деньги", - говорится в публикации. Отмечается, что преступления совершались с 2013 по 2014 годы. Теперь обвиняемому грозит до шести лет колонии. Ранее в регионе местный житель нашел на улице множество вскрытых посылок. Они лежали в кустах. В результате в краже почтовых отправлений заподозрили сотрудника учреждения. р1 Вы пользуетесь почтой? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.