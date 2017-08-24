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Posted 24 августа 2017, 10:54

Published 24 августа 2017, 10:54

Modified 1 октября, 13:39

Updated 1 октября, 13:39

Поезд на Кубани насмерть сбил пенсионера из Ростова

24 августа 2017, 10:54
В Краснодарском крае в четверг поезд сбил пенсионера из Ростова-на-Дону, который лежал рядом с рельсами, передает Южное управление на транспорте СКР.

"Инцидент случился около Батайска. Мужчина лежал рядом с рельсом", - говорится в публикации.

Отмечается, что пенсионеру было 66 лет. Инцидент произошел в 02.15 мск.

Сейчас организованы проверочные мероприятия. Выясняются причины произошедшего. Погибший являлся жителем донской столицы.

Ранее электропоезд сбил пенсионерку в Ростове. Трагедия случилась на остановочной площадке "Октябрьская". Женщина в возрасте 66 лет решила перебежать пути перед приближающимся поездом.

р1

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